Helene Fischer & Thomas Seitel: Verlobt? Rätselraten um ihren neuen Ring

Mit ihrer Weihnachtsshow sorgte in diesem Jahr nicht nur für Begeisterung, sondern auch für heftige Spekulationen. Der Grund: Aufmerksame Zuschauer entdeckten einen funkelnden Ring am Finger der Sängerin!

Ist Helene Fischer verlobt?

Haben und die 35-Jährige sich etwa verlobt? Immerhin sind die beiden schon seit rund einem Jahr ein Paar und halten sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, um ihre neue Liebe in vollen Zügen zu genießen. Es wäre also durchaus denkbar, dass sie nun Nägel mit Köpfen machen!

Was funkelt denn da an ihrem Finger? Foto: picture alliance/Rolf Vennenbernd/dpa

„BILD“ schaute bei der Show genauer hinter die Kulissen und entdeckte dort verschiedene Schmuckkästchen, an denen Helene sich bedienen konnte. Bei dem funkelnden Ring an ihrem Finger handelt es sich (bisher) also nur um Modeschmuck. Aber was nicht ist, kann ja noch werden…

