Helene Fischer & Thomas Seitel: Zuckersüße Neuigkeiten!

Vor knapp einem Jahr ließ die Bombe platzen und berichtete, dass sie in ihrem einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch während sich das Paar in der Vergangenheit des Öfteren Anfeindungen wegen ihrer Liebe stellen musste, erhält es nun Zuspruch von Power-Blondine !

Helene Fischer und Thomas Seitel: Baby und Hochzeit! Der Vater lässt die Bombe platzen

Evelyn Burdecki kann Helene Fischer verstehen

Aktuell ist Evelyn Burdecki dabei zu sehen, wie sie mit der "Let's Dance"-Tour quer durch Deutschland reist und einen Auftritt nach dem anderen absolviert. Für Evelyn Grund genug, um scheinbar über die Beziehung von Helene Fischer und Thomas Seitel nachzudenken. So erklärt die Blondine gegenüber "Bild": "Ich verstehe jetzt, dass Helene mit ihrem Backstage-Tänzer zusammengekommen ist. Man sieht ja sonst keine Männer auf Tour." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich merke jetzt erst, was so eine Helene Fischer alles leistet. Das schlaucht total." Ehrliche Worte, über die sich Helene und Thomas sicherlich freuen werden. Doch wie sieht es eigentlich bei Evelyn in der Liebe aus?

Evelyn plaudert über ihr Liebes-Leben

Im Gegensatz zu Helene ist Evelyn scheinbar der richtige Mann noch nichts über den WEg gelaufen: "Ich habe hier aber leider noch keinen neuen Freund gefunden. Einige der Tänzer sind ganz süß, aber der Richtige war noch nicht dabei." Wie schade! Ob Evelyn wohl den richtigen Mann für Leben im nächsten Jahr kennenlernen wird? Wir können gespannt sein...

Armer ! Wie geht es ihm wirklich?