Statt in einem Krankenhaus brachte Helene Fischer ihre Tochter übrigens im Zuge einer Hausgeburt zur Welt. Verständlicher Weise! Die Schlagerkönigin könnte wohl kaum unbemerkt und ohne für mediales Aufsehen zur sorgen, in ein Krankenhaus einchecken. Kein Wunder also, dass sie ihr Kind lieber im Kreise ihrer Lieben in ihrem trauten Heim am Ammersee zur Welt brachte...

Wow, die kleine Nala hat auch zwischen dem Ex-Traumpaar Helene Fischer & Florian Silbereisen alles verändert: