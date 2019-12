Helene Fischer: Total verändert! Was ist nur mit der Sängerin los?

Zum neunten Mal wird Superstar Helene Fischer mit ihrer atemlosen Weihnachtsshow ihre Fans am ersten Weihnachtstag begeistern. Begleitet wird die Sängerin diesmal von wie , sowie weiteren Überraschungsgästen – vielleicht sogar ! Doch bei der Aufzeichnung der Sendung ging am Wochenende offenbar einiges schief...

Wie "Bild" berichtet, gab es während der Dreharbeiten eine Reihe von Pleiten, Pech und Pannen, die es SO wohl auf gar keinen Fall im zu sehen geben wird. Ein Beispiel: Beim Gespräch mit Sänger Engelbert verlor den Faden, musste neu ansetzen. Und auch beim Talk mit Sänger Josh Groban kam Helene ins Stocken. "Ausgerechnet in diesem Monat fühle ich mich so ein bisschen... naja, es ist etwas persönlicher deswegen. Es liegt an diesem Verliebtsein", entschuldigte sie sich daraufhin.

Helene Fischer: Ist sie mit den Gedanken woanders?

Kein Wunder: Der Dezember dürfte für die Sängerin ein emotionaler Monat sein. Schließlich kam vor etwa einem Jahr ihre Beziehung mit ans Licht, und in diesem Jahr wird sie wohl das erste Mal so richtig mit ihrem neuen Freund feiern.

Helene Fischer: Sie ersetzt Thomas Seitel

Doch ihre Nervosität überspielte die Sängerin charmant, bekam von den Zuschauern in der Halle immer wieder frenetischen Applaus.

Welchen verräterischen Ring Helene Fischer auch bei der Weihnachtsshow trug, seht ihr im Video: