Helene Fischer: Tragödie für ihr Familienglück! Florian muss ihre Tränen trocknen

Am 20. August will die Sängerin wieder auf der Bühne stehen. In der Messe München wird sie vor 150 000 Zuschauern das größte Open-Air-Konzert ihrer bisherigen Laufbahn geben. Die Fans freuen sich, die Künstlerin endlich wieder live zu erleben. Doch was bedeutet das für den Schlager-Star? Privat hat Helene seit der Geburt des Babys noch nicht ganz zu ihrer alten Stärke gefunden. "So richtig fit bin ich noch nicht", sagte sie bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt Ende März. "Das dauert seine Zeit. Alle, die frisch Mama geworden sind, wissen das." Aber jeder, der Helene kennt, weiß, wie perfektionistisch sie ist. Bei ihrem ersten großen Auftritt seit längerer Zeit will sie bestimmt Vollgas geben. Die Ruhepause mit ihrem Nachwuchs ist dann endgültig vorbei. Doch ihr Körper hat sich während der Schwangerschaft und Stillzeit verändert. Deshalb wartet ein straffes Sportprogramm und eine Ernährungsumstellung auf sie. Und natürlich muss sie mehrfach proben. Der Tag der jungen Mutter ist also komplett durchgetaktet. Statt ihr Dasein als Neu-Mami zu genießen, muss sie sich nun voll auf den Job konzentrieren. Fortan ist sie eine Working Mum, sie muss Krabbelgruppe und Konzerte, Babyschwimmen und Foto-Shootings unter einen Hut bringen. Dazu die durchwachten Nächte, wenn das Kind Koliken hat oder Zähnchen bekommt. Dabei ist ihr ständiger Begleiter die Sorge: Bin ich eine gute Mutter? Mache ich alles richtig? Eine Doppelbelastung, die selbst für eine Powerfrau wie Helene eine Zerreißprobe bedeutet.

Ob Helenes Ex-Freund Florian (40) sie jetzt trösten kann? Auch dreieinhalb Jahre nach der Trennung sind sie beste Freunde. Er kennt sich aus in der Branche, die manchmal ein Haifischbecken ist. Und er weiß, wie man sich als Superstar fühlt – wie einsam man da doch oft so weit oben sein kann. Außerdem liebt er Kinder über alles – schließlich ist er in einer Großfamilie aufgewachsen. Und das Wichtigste: Sein Herz ist immer noch frei für Helene. Bei Deutschland sucht den Superstar gab der Moderator gerade mal wieder Einblick in sein Seelenleben. Als ein Kandidat den ergreifenden Song Hold Me Now von Johnny Logan präsentierte, sagte Flori: "Genau so ist bei mir eine wunderschöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen." Viele glauben, dass er damit niemand anderes als Helene gemeint haben kann. Gut möglich, dass er nun spontan zum Hörer greift, um seiner Ex Trost zuzusprechen – und ihr so die Tränen trocknet. Schließlich hat er mal verraten: "Helene und ich telefonieren fast täglich ..." Und auch die schöne Blondine könnte Flori wieder Hoffnung geben. Denn der Moderator erlebt gerade schlimme Zeiten. Sein Papa Franz (75) war schwer erkrankt und musste sich einer Not-OP unterziehen. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn Flori und Helene in der Krise wieder zusammenkämen!