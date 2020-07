Helene Fischer: Traum-Hochzeit! Bald kann ihr größter Wunsch wahr werden

Das Ja-Wort sollte für jeden Menschen ein unvergesslicher Augenblick werden. Ist es auch bei Helene Fischer (35) und Thomas Seitel (35) bald so weit? "Neue Post" hat herausgefunden: Einer Traumhochzeit würde nichts mehr im Wege stehen!

Gerade erst wurde bekannt, dass sich die Schlagerkönigin eine Villa am malerischen Attersee in Österreich gekauft haben soll. Und es wäre doch perfekt, wenn sie hier, an ihrem neuen Herzensort, ihrem Thomas die ewige Liebe schwören könnte. Immerhin steht der Attersee für Romantik pur. „Kristallklares Wasser und traumhafte Aussichten bieten beste Voraussetzungen zum Heiraten“, schreibt ein Ratgeber im Internet.

Hoch oben auf dem historischen Kirchberg steht die Kirche Maria Attersee. Bei Traupaaren ist das Barockjuwel beliebt – denn es gilt als Kraftort, der viele Menschen berührt. Hier könnte Helene zum Altar schreiten. Und dann mit Thomas in einer festlichen Kutsche zur Feier fahren.

Auch im örtlichen Brautmodensalon Timelkam ist schon alles vorbereitet. Nur einen Katzensprung entfernt hat Juwelier Wilhelm Koller sein Geschäft. „Ob Einzelanfertigung oder nicht, jeder Ehering ist für uns individuell“, verrät er. Da wäre gewiss auch etwas für Helene und ihren Liebsten dabei!

Ist Helene Fischer schon im Hochzeitsfieber?

Ja, hier am Attersee, wo auch Thomas’ Großmutter lebt, könnten die Sängerin und der Tänzer ihre Liebe zelebrieren. Schön ruhig und beschaulich und doch so romantisch! Schließlich wissen wir ja, dass es Helene genau darauf ankommt. Sie braucht keinen Glamour, keine Luxushochzeit. Sie mag es lieber „oll-tüddelig“ (altmodisch, d. Red.). „Ich liebe das“, schwärmt sie. Hauptsache ist außerdem, dass sie ihre Liebsten um sich hat. „Sie erden mich, sie sind das Wichtigste in meinem Leben“, verrät sie.