Helene Fischer: Traurige Babynews - Ihr größter Traum ist endgültig zerplatzt

"Vamos a Marte" (dt. "Lass uns zum Mars fliegen") schlug nach wochenlangem Countdown und großen, angeheizten Erwartungen der Fischer-Fangemeinde Ende vergangener Woche endlich ein wie ein Raumschiff von einem fernen Planeten. "Vamos a Marte, wir sprechen eine Sprache, Du liest meinen Körper..." – das ist Helene pur – doch mit "Despacito"-Sänger Luis Fonsi (43) hat sie sich einen internationalen Latino-Superstar an ihre Seite geholt, und damit ist sonnenklar: In Zukunft dürften Helene die Schlager-Bühnen im deutschen TV deutlich zu klein werden, es warten die internationalen Musik-Charts, Welttourneen durch fremde Kontinente wie Südamerika und die USA – und die schienen für eine deutsche Sängerin bisher so weit weg wie der Mars, selbst für Helene...

Zwar beschwichtigte die Sängerin in einem ihrer ersten Interviews in der "Bild"-Zeitung: Auf die Frage, ob sie jetzt auch die USA und Lateinamerika erobern wolle, antwortete sie: "Vor allem wollte ich mit Luis einen tollen Song aufnehmen – ohne jeglichen Hintergedanken. Ich singe meinen Part ganz bewusst größtenteils auf Deutsch", betonte sie. Auf die Frage, ob sie für eine Karriere in den USA auch dort hinziehen würde, beteuerte sie noch mal auffällig: "Ich habe mein Publikum in Deutschland und in unseren Nachbarländern. Diese Frage stellt sich im Augenblick gar nicht." Nein, im Augenblick noch nicht...