Helene Fischer: Traurige Neuigkeiten! Das Bühnen-Aus ist besiegelt

Auf Instagram richtet Helene Fischer eine emotionale und traurige Botschaft an ihre Fans: "Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe." Damit ist das Unglaubliche besiegelt - Helene Fischer muss den Auftakt ihrer Tour verschieben! Bisher seien nur die Shows in Bremen und Köln betroffen. Ein Ausweichtermin soll noch verkündet werden. Somit wird die neue Live-Show der Ausnahmekünstlerin ihre Premiere voraussichtlich erst im April in Hamburg feiern.

Wirklich schade für alle Fans von Helene Fischer. Denn die Vorfreude auf die neue Show war groß! Immerhin steht die Schlagersängerin mit dem Cirque du Soleil zusammen auf der Bühne. Doch Gesundheit geht vor! Und dass die Trauer groß ist, dass weiß auch Helene und richtet gefühlvolle Worte an ihre Instagram-Community: "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen."

Hoffentlich kommt Helene Fischer schnell wieder auf die Beine...

