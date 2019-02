Reddit this

Helene Fischer: Traurige Worte! Ihre Fans sind in großer Sorge!

Was ist nur bei Helene Fischer los? Wie es scheint, geht es der Schlagersängerin momentan überhaupt nicht gut. Dafür sprechen zumindest die neusten Indizien...

Oh je, arme ! Obwohl die Schlagersängerin eigentlich dafür bekannt ist, dass sie ihre Fans regelmäßig mit Updates aus ihrem Leben versorgt, ist es momentan erschreckend ruhig um die ...

Helene Fischer: Geht es ihr gut?

Seit der Trennung von Helene Fischer und im vergangen Jahr, hält sich Helene zu ihrem Privatleben weitestgehend bedeckt. Obwohl die Blondine in ihrem Thomas bereits einen neuen Mann gefunden hat, gelangen kaum Details der beiden an die Öffentlichkeit. Auch auf einen Schnappschuss von Helene und Thomas sowie auf einen gemeinsamen Auftritt warten ihre Fans nach wie vor vergeblich. Selbst Helenes " "-Aktivitäten scheint die Beauty auf Eis gelegt zu haben. Grund genug für ihre Fans, um ihren Unmut zu äußern...

Helens Fans sind großer Sorge

Wie unter dem Post von Helen deutlich wird, machen sich ihre Fans große Sorgen um ihr Idol. So kommentieren sie Helenes letzten "Instagram"-Post vom 13. Januar: "Helene: warum meldest du dich nicht mehr. Dies ihr war seit einem Monat dein einziger Post! Was ist mit dir, wir vermissen dich" sowie "Kannst du wieder was hochladen?" Ehrliche Worte, die zeigen: Helene wird von ihren Anhängern sehnsüchtig vermisst. Wann sich Helene das nächste Mal zu Wort melden wird? Wir können gespannt sein...