Helene Fischer: Trauriges Aus! Sie muss jetzt erneut ganz stark sein!

Seit neun Jahren sorgt Helene Fischer mit ihrer Show an Weihnachten für jede Menge Begeisterung bei ihren Fans. Doch in diesem Jahr könnte alles anders werden. So wurde nun durch einen Insider erklärt, dass das legendäre Bühnen-Spektakel für die Festtage 2020 auf der Kippe stehen könnte. Da Helene nämlich auf der Bühne nicht nur singt, sondern auch ein paar atemberaubende Show-Einlagen mit ihren Akrobaten hinlegt, könnte ihr die aktuelle Situation dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. So soll die Quelle laut "Bild.de" erklärt haben: "Wenn man diese wichtigen Show-Elemente weglässt, würde das den Charakter der Sendung derart verändern, dass das Alleinstellungsmerkmal der Helene Fischer Show verloren ginge. Und das fänden weder Helene noch ihre Fans gut." Was für eine Schock-Nachricht! Doch was ist dran an den Gerüchten?