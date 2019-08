Helene Fischer: Trauriges Familien-Drama um Thomas Seitel!

Dieses Interview schlug ein wie eine Bombe! Vergangene Woche plauderte (34) im „ZEITmagazin“ über seine ersten Monate an der Seite von (34) – und die scheinen für ihn alles andere als leicht gewesen zu sein. Vor allem seine Familie gerät zwischen die Fronten …

Helene versucht, ihre eigene Familie stets aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, es gibt nur wenige Fotos, auf denen sie mit ihren Eltern zu sehen ist. Interviews? Geben Papa Peter und Mama Maria nie – sie haben gelernt, was es heißt, eine weltberühmte Tochter zu haben … Was aber, wenn man plötzlich eine weltberühmte „Schwiegerfreundin“ hat? Thomas Seitels Familie hat sich offenbar noch nicht daran gewöhnt, dass ihr Leben jetzt ein anderes ist, seit ihr Sohn mit Helene zusammen ist – das offenbart Thomas in einem Interview, als er sich an den Moment erinnert, in dem seine neue Beziehung öffentlich wurde: „Das war eine große Belastungsprobe, die an die Nerven ging. (…) Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden, aber meine Familie ist jetzt leider auch involviert“, so der Akrobat vergangene Woche gegenüber dem „ZEITmagazin“.

Halten Helene Fischer und Thomas Seitel den Druck aus?

Im Dezember 2018 machte Helene ihn und seine Familie über Nacht zu DEM Gesprächsthema Deutschlands, seitdem wollen alle wissen, was Thomas für ein Mensch ist. Jedes noch so kleine Detail ist spannend. Und wer könnte diese besser verraten als seine Angehörigen? „Sie müssen sich das vorstellen: Meine Großeltern sind beide 91 Jahre alt, das alles ist wie ein Tornado über sie hereingebrochen. Und es hört seit über sechs Monaten nicht auf“, beschwert sich Thomas. Doch hört es vielleicht auch deshalb nicht auf, weil sich etwa Vater Seitel doch immer mal wieder gegenüber der Presse äußert? Direkt zu Beginn der Beziehung gab er dem „Darmstädter Echo“ ein Interview, auch mit "Closer" sprach er schon über die Familienplanung seines Sohnes.

Ob es Helene gefällt, dass Thomas’ Familie so ganz anders als ihre eigene mit der neuen Prominenz umgeht? Denn eines ist klar: Als Medien-Profi weiß sie genau, wie man Krisen meistert. Thomas lernt das gerade durch seine Freundin – aber seine Familie? Die wird sich an die Veränderungen durch Thomas’ neue Beziehung sicher erst gewöhnen müssen…

