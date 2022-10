Helene Fischer: Trennung! Jetzt verarbeitet sie öffentlich ihren Liebeskummer

Es war im Dezember 2018, als nahezu die gesamte Schlagerwelt um ein Traumpaar trauerte: Helene Fischer und Florian Silbereisen gaben nach zehn Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Er ist seitdem offenbar unglücklicher Single und macht kein Geheimnis daraus, dass er seine Helene noch immer vergöttert. Die jedoch hat längst einen Neuen: ihren Thomas. Fans munkelten jetzt sogar, dass einer von Helenes Ringen ein Ehering sein könnte. Doch das bleibt aktuell noch das Geheimnis der Schlagerqueen. Ein anderes Geheimnis hat sie hingegen jetzt endlich gelüftet. Helene räumte erstmals öffentlich ein, dass sie es war, die damals mit Florian Schluss machte. Als die Sängerin beim "Sound & Snow" in Gastein ihren Song "Volle Kraft voraus" anstimmte, den sie zur Verarbeitung der Trennung von Flori geschrieben hat, ließ sie ein paar persönliche Worte ans Publikum fallen: "Ich musste jemanden gehen lassen. Ich habe eine Beziehung beendet, die für mich aber nach wie vor einen ganz ganz großen Platz in meinem Herzen haben wird." Auch wenn die Sängerin keine Namen nennt, weiß doch jeder, dass sie hier von Florian spricht. Was für den Abservierten vermutlich nicht so einfach zu schlucken ist. Besonders bitter: Während Helene damals ihn als ihren "Seelenverwandten" bezeichnete, trägt diesen Titel jetzt Thomas. Auch das ließ die frischgebackene Mama quasi ganz nebenbei ihr Publikum wissen: "Der nächste Song heißt 'Hand in Hand'. Und ja, ich hab meinen Seelenverwandten gefunden und ich bin sehr, sehr dankbar für ihn." Bleibt zu hoffen, dass auch Flori eines Tages eine neue Seelenverwandte findet …