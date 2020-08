Helene Fischer: Trennungs-Drama! Jetzt muss Florian wieder für sie da sein

"Adieu! Wenn Du das hörst, mir geht es gut. Muss weitergehen. Doch ich werd Dich nie, nie vergessen“, singt Helene Fischer (36) in einem ihrer Hits. Zeilen, die ans Herz gehen. Und die gerade jetzt zu Helenes Leben passen! Denn es scheint, als hätte die Schlagerkönigin erkannt, dass sie weiterziehen muss. Ohne ihren Liebsten, Thomas Seitel (35). Ein trauriges Trennungs-Drama spielt sich ab… Was ist da passiert?

Noch vor Kurzem sah es doch so aus, als wären Helene und Thomas so glücklich. Seit sie ihre Liebe im Dezember 2018 öffentlich gemacht hatten, haben sie viel zusammen erlebt. Romantische Reisen, Familienbesuche, den Bau des Hauses am Ammersee. Die beiden lebten in ihrer eigenen kleinen, abgeschiedenen Liebeswelt. Schließlich konnten sie ihr Glück dank Helenes Bühnenpause ohne Termine und beruflichen Druck auskosten.

Doch plötzlich brechen andere Zeiten an. Helene Fischer ist offensichtlich wieder fleißig am Arbeiten. Im Herbst soll ihr neues Album erscheinen. Und dann geht der Stress so richtig los!

Bisher ging Helene nach ihren CD-Veröffentlichungen auf Tournee. Dann blieb keine Zeit mehr fürs Privatleben: „Ich bin ja nie vor ein Uhr aus der Halle gegangen und dementsprechend kurz fielen auch die Nächte aus.“

Für Helene Fischer bricht ein neues Kapitel an

Sobald die Schlagerkönigin ihre neue CD veröffentlicht hat, wird sie sich vom Ammersee und dem Leben mit Thomas daher verabschieden müssen. Sieben Monate war sie bei ihrer letzten Konzerttour unterwegs. Wochenlang wird sie also diesmal wieder von Stadt zu Stadt reisen und in immer anderen Hotelzimmern schlafen. „Diese Einsamkeit, das ist schon verrückt“, gestand Helene selbst einmal. Und: „Ich schotte mich ab, damit ich wieder zu mir komme.“ Die Trennung von ihren Liebsten, für Helene ein Drama!

Sicher ist außerdem: Für Thomas wird dann in ihrem Leben nicht mehr so viel Platz sein wie bisher. Denn die Sängerin muss sich ganz auf ihre Auftritte konzentrieren. Selbst wenn Thomas zu manchen Konzerten mitreisen wird – so intensiv wie früher wird es nicht mehr sein. Wie wird ihre Liebe diese Trennung verkraften? Viele Beziehungen zerbrechen, wenn sie der Alltag einholt.