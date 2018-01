Helene Fischer: Trennungs-Drama! Sie hat es selbst bestätigt

Sie wirkten wie das perfekte Bilderbuchpaar. Doch dem scheint nicht so zu sein! Helene Fischer und Partner Florian Silbereisen (36) turtelten und knutschten in seiner Sendung „Schlager Champions“. Neckten sich und plauderten doppeldeutig über seine Talente. Waren das die ganz großen Gefühle, oder war das die ganz große Show?

"Kühl & narzisstisch": Heftige Kritik an Helene Fischer

Irgendwie bleibt da ein komischer Nachgeschmack. Denn ein Satz von Helene zu Florian in besagter Show hinterlässt seine Spuren. Vielen Zuschauern wurde erst nach der großen Live-Sendung bewusst, dass plötzlich über Trennung gesprochen wurde! Ein Schock-Moment, der sacken musste. Vor laufenden Kameras sprach die Sängerin im Zusammenhang mit einem Lied über Trennungsschmerz. Floris Reaktion: Er sah sie ganz überrascht und ernst an. Doch Helene legte noch nach. „Es geht dieses Mal nicht um uns, mein Schatz!“ Wie jetzt? Helene spricht öffentlich im TV über Trennung? Von Florian? Was ist da los?

Im Mai wären Helene unf Flori zehn Jahre zusammen

Eines nach dem anderen: Das Paar war erst lange nur kollegial verbandelt, dann schlug der Blitz ein! Aus Freundschaft wurde Liebe. Im Mai hätten sie ihr Zehnjähriges. Eine Beziehung, die auch Krisen hatte. Das sagt die Sängerin selbst: „Keine Beziehung der Welt läuft immer rosig ab, es gibt Höhen und Tiefen. Und durch die bin ich auch mit meinem Partner gegangen.“

Kein Wunder, schließlich müssen sie ihre Karrieren mit dem Privatleben vereinbaren. Das dürfte nicht einfach sein. Helene ist wieder auf Tournee, und Flori tingelt durch Deutschland, um sein neues „Klubbb3“-Album zu bewerben. Da ist ein klassischer Beziehungsalltag wie bei Normalos nicht möglich. „Wir sind beruflich oft getrennt. Aber wir telefonieren und schreiben uns SMS“, sagte Helene mal. Ob das immer reicht?

Eine Herausforderung ist sicher auch, wenn der Partner oft andere Frauen kennenlernt. Und Flori flirtet ja bekanntlich gern, kann ein richtiger Charmeur sein. Vergangene Woche machte er Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Alina Merkau ein bisschen den Hof, sang für sie „Ich hab’ dich wirklich lieb …“ und schäkerte ordentlich.

Alina wirkte irritiert und fragte nach, ob Helene da nicht eifersüchtig werden würde. Florian wiegelte ab: „In dem Fall nicht“, schließlich sei Alina vergeben. Und wenn sie Single wäre …?