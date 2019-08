Helene Fischer: Trennungs-Schock!

Reddit this

Freunde kommen, Freunde gehen! Davon kann wohl auch (35) gerade ein Lied singen. Denn die Sängerin verliert seit ihrer Trennung von (38) und der neuen Beziehung mit (34) immer mehr emotionalen Support. Auch Musiker-Kollege Ben Zucker sucht offenbar lieber die Nähe zu ihrem Ex.

Ob Helene Fischer damit gerechnet hat? Noch vergangenes Jahr nahm sie Newcomer Ben Zucker mit auf ihre große Stadion-Tournee, gemeinsam sangen sie vor 40.000 Zuschauern ein Duett. Damit gab Helene ihm die Möglichkeit, den eigenen Bekanntheitsgrad noch weiter zu steigern. Auch in Helenes Weihnachtsshow trat er Ende 2018 noch einmal auf. Und die Chemie zwischen den beiden stimmte wohl, denn Ben verlinkte sie danach auf einem -Foto und schwärmte in den höchsten Tönen von ihr. „Sie war sehr souverän und hat mich in meiner Arbeit bestärkt und mir ihr Vertrauen gegeben.“

Steht Helene Fischer bald alleine da?

Doch inzwischen fühlt er sich offenbar vor allem Helenes Ex Florian Silbereisen verbunden! Kein Wunder, denn er ist praktisch Stammgast in Floris -Shows, und wie es aussieht, entstand aus der beruflichen Beziehung schließlich eine echte Männerfreundschaft. Erst vor wenigen Tagen postete Ben ein gemeinsames Bild von sich und Florian. Der Grund für diesen sehr persönlichen Schnappschuss? Die beiden haben am selben Tag Geburtstag. „GeburtstagsBro’s! Liebe Grüße von uns! Einen schönen Sonntag für Euch!“, schrieb Ben unter das Foto – und setzte dann noch das Hashtag „Freunde“ daneben…

Florian Silbereisen: Schock-BIlder! Stich ins Herz für Helene

Zwar feierten Ben und Flori ihren Ehrentag nicht tatsächlich zusammen, wie Bens Management auf "Closer"-Nachfrage erklärte. Doch manches deutet darauf hin, dass Ben sich nach der überraschenden Trennung des Schlager-Traumpaars nun von Helene abwendet. Vielleicht weil er weiß, wie sehr sein Freund Flori darunter leidet, dass die Liebe seines Lebens nun mit einem anderen Mann glücklich ist?

Jedenfalls kommentierte Ben Helenes eigenen Geburtstags-Post ein paar Tage nicht, folgt der Frau, die ihm beruflich so viel geholfen hat, noch nicht mal mehr auf Instagram. So viel Distanz spricht Bände, zumal sich stattdessen in seiner Insta-Abo-Liste Floris Band Klubbb3 befindet – und, noch auffallender, Thomas Seitels Ex-Freundin Anelia Janeva.

Ben wäre nicht der erste Vertraute, der Helene den Rücken kehrt! Auch Gesangskollegin (27) machte kürzlich in einem Insta-Video deutlich, wem ihre Solidarität gilt – und das war nicht Helene, sondern Anelia. Es wird langsam einsam um die Schlager-Queen...

Mit dieser verdächtigen Wölbung sorgte Helene Fischer nun für Furore: