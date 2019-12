Helene Fischer: Überraschendes BAUCH-Foto!

Helene Fischers Körpermitte stand in den letzten Wochen immer wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Zeichnete sich dort eine kleine Wölbung ab, brodelte gleich die Gerüchteküche: Erwarten sie und ihr neuer Freund etwa Nachwuchs?

wiegelte jedoch ab, erklärte in einem Statement, ihr "schmecke das Leben". Tatsächlich legte die Sängerin eine monatelange Auszeit ein, stand nur hin und wieder für private Konzerte auf der Bühne. Das knallharte Training, dass sie sonst durchzieht, ließ sie in dieser Zeit offenbar ein wenig schleifen, machte sich stattdessen ein schönes Leben mit Akrobat Thomas.

Helene Fischer zeigt ihren spektakulären Bauch

Doch pünktlich zu ihrer Weihnachtsshow ist Helene Fischer wieder in Topform! Rank und schlank und durchtrainiert präsentierte sie sich in wechselnden, aber fast immer knallengen Outfits auf der Bühne.

Helene Fischer: Total verändert! Was ist nur mit der Sängerin los?

Besonders gerne zeigte sie sich in bauchfreien Looks. Offenbar ein Wink mit dem Zaunpfahl, mit dem Helene allen zeigen wollte: Eine Baby-Kugel hat sie wahrlich nicht! Stattdessen machte ihr Auftritt vielmehr deutlich: Helene Fischer ist zurück - und genauso gut in Form wie eh und je. Die Fans dürften also gespannt sein, was sie von der Sängerin 2020 zu erwarten haben...

Im Video seht ihr, welche verdächtige Wölbung die Baby-Gerüchte ausgelöst hatte: