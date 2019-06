Reddit this

Helene Fischer: Überraschungs-Auftritt in ihrer Auszeit

Mini-Comeback bei !

Eigentlich hatte sich die Sängerin zu Beginn des Jahres in eine Kreativ-Pause verabschiedet und aus der Öffentlichkeit zurückgezogen - doch jetzt unterbrach sie ihre Bühnen-Auszeit für einen Überraschungsauftritt!

Auf 80. Geburtstag: Helene Fischer unterbricht ihre Kreativ-Pause und singt vor 5000 Leuten

Laut Berichten der Bild-Zeitung feierte Helene Fischer am Samstag in der TUI-Arena in Hannover ihr Bühnen-Comeback, als sie auf dem 80. Geburtstag von Bau-Löwen Günter Papenburg auftrat.

Vor rund 5000 geladenen Gästen trat die Schlager-Sängerin komplett in Schwarz gekleidet für ganze 90 Minuten auf und gab dabei neben einem Geburtstagsständchen auch ihre größten Hit-Songs wie "Herzbeben, "Atmenlos" oder "Achterbahn" zum Besten.

Wie berichtet wird, schien sich die Sängerin auf der Bühne sichtlich wohl zu fühlen - ihre Kreativ-Pause abseits der Öffentlichkeit dürfte der 34-Jährigen also jede Menge neue Energie gegeben haben!