Helene Fischer und Flori: Liebes-Comeback? Unglaubliche Enthüllung!

Unglaublich, was jetzt ans Licht kommt! Was Florian Silbereisen jetzt verrät, macht den Fans große Hoffnung.

Sie schwebte schon auf Wolke sieben, er trauerte ihr noch nach: Lange dachte man, dass (37) mehr unter der Trennung von (34) litt als umgekehrt. Sie genoss schon bald die neue Liebe zu Thomas Seitel (33). Doch nun, vier Monate nach Bekanntwerden des Liebes-Aus, scheint auch ihr klar zu werden, was sie verloren hat. Könnte es noch ein Liebes-Comeback geben?

Möglich wäre das: Zuletzt wurden Stimmen immer lauter, die ihrem Neuen böse Absichten unterstellen. So wurde nun bekannt, dass der Akrobat vor Jahren für eine -Sendung an einem Burgerwettessen teilnahm. Um einen Weltrekord aufzustellen, zog er sogar 82 Unterhosen in fünf Minuten übereinander an. Für ein bisschen Ruhm war dem Sportler wohl nichts zu peinlich! Fans fürchten deshalb, dass er Helene Fischer nur ausnutzt, um berühmt zu werden.

Kehrt Helene Fischer zu Florian Silbereisen zurück?

Ihr Flori hätte das nie getan. Er hielt sich jahrelang zurück, ließ ihr den Vortritt. Das scheint der Schlager-Queen nun klarzuwerden. Mehr noch: „Helene und ich telefonieren fast täglich“, gesteht ihr Ex. Offenbar möchte sie ihn nicht gehen lassen. Dafür spricht auch, was er verrät: „Uns war wichtig, dass wir beste Freunde bleiben.“

Helene Fischer & Florian Silbereisen nach Trennung: Schlimme Enthüllung!

Beide stehen sich noch immer nahe, die zehn gemeinsamen Jahre haben sie für immer miteinander verbunden. Trotz neuer Liebe scheint auch Helene das zu spüren. Bei einem gemeinsamen Auftritt im Januar war sie den Tränen nahe. Doch ist es jetzt zu spät? Vielleicht noch nicht: „Ich bin Single und nicht auf der Suche“, sagt Flori. Seine große Liebe hat er verloren. Doch scheinbar ist er bereit, seiner Helene zu verzeihen. Vielleicht, weil zumindest er noch an eine zweite Chance glaubt…