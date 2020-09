Helene Fischer & Florian Silbereisen: Alles Fake! Jetzt kommt die Wahrheit raus!

Wie Schauspier Max Schautzer bei "MDR um 4" berichtet, hat er eine ganz eigene Sicht auf die einstige Beziehung von Helene und Florian. So erklärt er: "Das hat gut gepasst. Also es war eine Liebesbeziehung, war vielleicht auch ein guter PR-Gag, man weiß es ja nicht. Aber es hat funktioniert." Hoppla, haben Helene und Florian ihren Fans all die Jahre etwa nur was vorgemacht? Was die beiden über die Aussage des Schauspieler denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sie sich jedenfalls noch nicht dazu...