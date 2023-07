Helene Fischer & Florian Silbereisen: Die Trennung ist vergessen! Sie schweben BEIDE wieder auf Wolke 7

Die ganze Zeit schaute Florian seufzend auf das neue Leben seiner Ex. Helene hatte in dem Akrobaten Thomas Seitel ihren "Seelenverwandten" gefunden, bekam im Dezember 2021 Töchterchen Nala mit ihm. Und wie erst jetzt enthüllt wurde: Nur wenige Tage vor der Geburt heiratete sie heimlich ihr großes Glück. Florian war mitgenommen, brach sogar vor laufenden Kameras in Tränen aus, als er Helene umarmte. Sie hatte ihn in seiner Schlagershow überrascht.

Auch Helene weinte – aus anderen Gründen. Sie hatte Ärger bei den Bauarbeiten ihrer Traumvilla am Ammersee, die sie eigentlich mit Florian geplant hatte. Sie verletzte sich bei den Vorbereitungen für ihre Mega-Tournee an der Rippe. Und bei der Show in Hannover zog sie sich eine Wunde an der Nasenwurzel zu, musste abbrechen.