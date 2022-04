Helene Fischer & Florian Silbereisen: Endlich ist das Glück zurück!

Sensationelle Versöhnung zwischen Helene und Flori

Ihr Lied "Hand in Hand" wirkte wie eine bittere Abrechnung mit ihrem Ex-Freund: "Wie oft wollte ich Glut, doch war da nichts mehr als Asche?" oder "Wie oft habe ich mir eingeredet, ich fühl mich besser als gestern? Meine Lippen waren still, doch die innere Stimme laut." Es sind Zeilen, die eindeutig andeuten, dass sie unglücklich mit Florian war, aber nicht laut darüber gesprochen hat. Wie weh muss es dem Showmaster getan haben, zu erfahren, dass seine langjährige Freundin sich ihm nicht anvertrauen wollte? Ihm nicht gestehen konnte, dass ihr Herz nicht mehr so für ihn schlägt, wie es sollte? Dabei war ihm doch ihr Glück immer am wichtigsten …

Aber vor Kurzem muss etwas passiert sein, das alles ändert: eine sensationelle Versöhnung zwischen Helene und Florian! Endlich ist das Glück zurück! Denn plötzlich schwärmt Flori in den höchsten Tönen von seiner Ex: "Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen." Wenn er heute an Helene denkt, lächelt er verzückt. Und er denkt oft an sie. Selbst bei der Arbeit. Als "Deutschland sucht den Superstar" Juror wünscht er sich nur eins, wie er sagt: "Ich hoffe, wir finden bei ,DSDS‘ die nächste Helene." Ob das klappt, ist ungewiss. Sicher ist aber: Im wahren Leben muss er keine neue Helene mehr finden, denn er hat die Liebe seines Lebens nie wirklich verloren. Obgleich Helene nun mit Thomas Seitel zusammen und Mutter eines Mädchens ist. Ein Teil ihres Herzens gehört immer Florian. Die Flamme ist nie erloschen.

