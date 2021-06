Helene Fischer & Florian Silbereisen: Gefühlsbeben nach über zwei Jahren Trennung

Wie Florian am vergangen Samstag beim "ARD"-"Schlagercountdown" offenbart, ist er immer noch absolut begeistert von Helenes Überraschungsbesuch beim "Schlagerboom 2019". So schwärmt er: "Wenn man so viele Jahre miteinander eine tolle Zeit verlebt, dann ist es eigentlich traurig, wenn man dann im Streit geht. Insofern wünsche ich euch das auch. Und ich muss sagen, ich war damals wirklich unglaublich gerührt. Das war für mich wirklich so ein Magic Moment, ein ganz besonderer Moment, denn ich habe einfach wirklich nicht damit gerechnet." Er ergänzt: "Ich kenne Helene so gut und weiß genau, wie sie tickt. Und wenn sie sich etwas vornimmt, dann zieht sie das normalerweise auch konsequent durch. Und ich wusste ja, sie hat eine Medienpause, und da kann sie normalerweise wirklich nichts und niemand davon abbringen. Und dass sie dann hier diese Überraschung, ja, für uns und für mich gemacht hat, das war schon toll." Ehrliche Worte, die zeigen: Florian und Helene sind auch nach ihrer Trennung nach wie vor ein absolutes Dream-Team.

Ob uns der Schlagerstar in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!