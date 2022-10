Helene Fischer & Florian Silbereisen: Geheime Treffen in ihrer Ammersee-Villa

So berichtet Florian jetzt nämlich, dass er und Helene sich auch fern ab der großen Showbühne immer wieder privat treffen! Doch damit nicht genug! Sogar Thomas Seitel ist bei den Treffen mit von der Partie! Wie Florian nämlich berichtet, ist es keine Seltenheit, dass er Helene, Thomas und Baby Nala in ihrer Familienvilla am Ammersee einen Besuch abstattet. Der Schlagersänger offenbart: "Ich bin auf etwas ganz besonders stolz, und das ist unsere Freundschaft." Er ergänzt: "Und damit meine ich nicht nur uns beide, damit meine ich die ganze Familie, die Kiddies und auch deinen Thomas, der heute auch hier ist, der dir den Rücken freihält." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Florian und Helene sind auch als Freunde einfach ein eingespieltes Team! Ob uns die beiden in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!