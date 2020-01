Helene Fischer und Florian Silbereisen: Geheimes Doppelleben enthüllt

Nichts und niemand kann DAS Traumpaar des Schlagers trennen! Wie nahe sich (35) und (38) noch immer stehen, konnte man in den letzten Wochen immer wieder erleben. Während man die Sängerin seit Monaten nicht mehr öffentlich mit ihrem Freund (34) gesehen hat, hat sie ständig Kontakt zu Ex-Freund Florian. Das bestätigte der Moderator nun selbst: „Helene und ich haben uns zwischen den Jahren getroffen und wir telefonieren fast täglich“, sagte er.

Helene Fischer kann einfach nicht ohne Flori

Wie bitte? Helene Fischer trifft sich über die Feiertage, die man mit dem Liebsten und der Familie verbringt, mit ihrem Ex? Jetzt kam das geheime Doppelleben mit ihrem Florian ans Licht. So viel Nähe ist ungewöhnlich für ein getrenntes Paar. Florian Silbereisen sieht das natürlich anders: „Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer“,sagte der Moderator. Dass die beiden mehr als ein Jahr nach der offiziellen Trennung immer noch große Gefühle füreinander haben, konnten Millionen Zuschauer bei der „Schlagerboom“-Show im Herbst mitverfolgen, als Helene ihren Ex in seiner Show überraschte. Überwältigt vor Glück lag Florian in ihren Armen. Man konnte die Vertrautheit zwischen den beiden spüren.

„Wir haben alles geteilt – das Bett, den Beruf, die Zahnbürste - das verbindet“, versucht Florian abzuwiegeln. Obwohl er von Helene verlassen wurde, hat er ihr verziehen und nie ein böses Wort über sie verloren. Er hat echte Größe gezeigt. Das wirkt extrem männlich und anziehend. Auch auf Helene! Sie kämpfte bei ihrem Auftritt in Florians Show genauso mit den Tränen wie er. Seitdem sind einige Monate vergangen. Viel Zeit zum Nachdenken für die Sängerin. Viel Zeit, in der sie überdenken konnte, wie viel sie wirklich noch für Florian empfindet, wie stark das Band, das sie verbunden hat, noch immer ist. Es wäre das schönste Liebes-Comeback des Jahres!