Helene Fischer und Florian Silbereisen: Gibt es noch eine Chance?

Seit Langem würden die Fans ihm am liebsten zurufen: Florian, sie will dich noch! Und das, obwohl die hübsche Blondine und Thomas Seitel vergangenes Jahr noch ihre zweijährige Beziehung mit einer Traumvilla in Bayern krönten. Ein schnuckeliges Liebesnest inmitten einer wundervollen Umgebung – was will man mehr? Doch das Zusammenleben scheint sich schwieriger zu gestalten als gedacht. Statt Liebeslust herrscht Beziehungsfrust! Aufgrund der derzeitigen Krisensituation hocken beide Tag für Tag zusammen – eine Belastungsprobe für jedes Paar! "Positiv zu denken, bedeutet nicht, dass man immer zufrieden sein muss", beichtete Helene nachdenklich, laut "Woche heute".