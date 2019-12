Helene Fischer und Florian Silbereisen: Heimliche Liebes-Sensation! Insider packt aus

Es waren Bilder, die das Herz berührten! Überraschend erschien (35) vor wenigen Wochen beim „Schlagerboom“ ihres ehemaligen Freundes (38). Als der Moderator die hübsche Ex sah, übermannten ihn seine Gefühle. Unter Tränen nahm er die zarte Blondine fest in den Arm und erklärte ergriffen, wie glücklich er sei, sie in der Show zu haben. Viele Fans waren verwundert, wie emotional das Wiedersehen ausfiel. Oder stehen sich die beiden näher, als sie zugeben wollen?

Tatsächlich kursieren seit Wochen Gerüchte, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Liebes-Comeback feiern – und ausgerechnet bei gemeinsamen Dreharbeiten in der Karibik auf dem „Traumschiff“ soll es gefunkt haben. Es wäre eine kleine Sensation! War die Sängerin wirklich an Bord der „MS Amadea“? -Sprecherin Anja Scherer gibt sich geheimnisvoll gegenüber "Freizeitwoche" und sagt: „Das wäre eine schöne Geschichte.“ Ein Dementi ist das nicht!

Ein Freund von Helene Fischer und Florian Silbereisen packt aus

Ein enger Freund der beiden, Schlager-Star G.G.Anderson (70), wird da schon konkreter. Er meint: „Ich war die letzten drei Monate auf Promo-Reise für mein neues Album in halb Europa unterwegs und habe mit vielen Kollegen gesprochen. In der Branche vermuten einige, dass sie wieder ein Paar sind. Vorstellen kann ich es mir und wünschen würde ich es mir sowieso. Sie haben perfekt zusammengepasst und eine Beziehung auf Augenhöhe geführt – privat und beruflich. Manchmal braucht man eine Auszeit um wieder zueinander zu finden. Helene hat sich neu verliebt und wohl gesehen, was sie an Florian hat, und jetzt möchte sie zurück zu ihm.“

Wer jemals eine Kreuzfahrt gemacht hat, der weiß, wie romantisch so eine Reise sein kann. Also gut möglich, dass beide auf hoher See die tiefe Liebe füreinander erneut entdeckt haben...

