Helene Fischer und Florian Silbereisen: Heimliche Treffen in der Luxus-Villa

Krisen wecken Sehnsucht nach Nähe; man besinnt sich auf das wirklich Wichtige im Leben. Das ist bei und wohl nicht anders: Zumindest einer der beiden hat jetzt durchblicken lassen, dass er eine Fortsetzung der großen Lovestory seines Lebens offenbar noch immer nicht abgeschrieben hat.

Sie waren praktisch das Prinzenpaar des deutschen Schlagers, kaum eine prominente Trennung hat Millionen Fans so erschüttert wie das Liebes-Aus von Helene Fischer und Florian Silbereisen nach fast zehnjähriger Zweisamkeit. Die beiden schienen so perfekt füreinander! Doch dann entschied Helene sich für ihren Tänzer , der ein schweres Erbe antrat und bis heute mit der Feindseligkeit vieler Anhänger von Helene – und Flori – leben muss.

Und jetzt hat sein Vorgänger auch noch Öl ins Feuer der ohnehin nicht eben harmonischen Gefühls-Gemengelage gegossen – und das von vielen ersehnte Liebes-Comeback wieder in den Bereich des Möglichen gerückt.

Florian deutete ein geheimes Treffen an

Und zwar vor großem Publikum: Bei seinem mit Spannung erwarteten Debüt in der „ “-Jury schien es, als kreisten Florians Gedanken nach wie vor auffallend oft um Helene. Von der er sich, wie ihm gegenüber einer Kandidatin spontan herausrutschte, wohl bei Weitem noch nicht so konsequent abgeseilt hat, wie man meinen könnte! „Wenn du eine Runde weitergehst“, versprach er der Superstar-Anwärterin, „dann krame ich noch mal tief in meinen Kisten, dann schaue ich mir das nächstes Mal in einem bunten Glitzeranzug an. Ich weiß noch nicht, ob ich alle finde, weil meine Kisten stehen zum Teil noch bei Helene zu Hause.“ Das Publikum traute seinen Ohren nicht: Hatte er wirklich angedeutet, dass seine Kleidung noch in ihrem Keller ist? Und dass er sie demnächst in ihrer Villa besuchen wird?

Obwohl die beiden bereits seit rund anderthalb Jahren getrennt sind, hat Flori also noch immer seine Habseligkeiten bei Helene? Wie Thomas sich fühlen muss, wenn er in den eigenen vier Wänden mal wieder über eines dieser Flori-Überbleibsel stolpert, kann man sich ausmalen. Die Kisten, die da in Thomas’ Komfortzone stehen, gleichen einem Damoklesschwert, das bedrohlich über seiner Beziehung mit Helene schwebt. Denn dass Florian so lange versäumt hat, reinen Tisch zu machen, könnte ein Indiz dafür sein, dass er seine Helene noch lange nicht aufgegeben hat und mit den zurückgelassenen Kisten demonstrativ sein Revier markiert. Ganz, als wolle er sagen: Ich komme zurück! Schließlich macht er kein Geheimnis daraus, wie sehr er immer noch an seiner Ex hängt, die er ständig in den höchsten Tönen lobt. Auch bei „DSDS“ sprudelte es förmlich aus ihm heraus, als sich ein Kandidat als Fan der Schlagerqueen outete. „Helene ist nicht umsonst so erfolgreich. Sie ist mit Abstand die Perfekteste“, schwärmte Flori. Und Helene? Auch die gab in der Vergangenheit ganz offen zu, dass sie und ihr Verflossener noch immer in regem Kontakt stehen. Fast täglich, verriet sie in einer Live-Show, würden sie einander Textnachrichten und Fotos schicken.

„Wir beide, wir bleiben beste Freunde (…) – das wird sich niemals ändern!“, verkündete Florian kurz nach der Trennung, und auch Helene schwor ihm damals ewige Zuneigung: „Und ich bin so dankbar, weiterhin dich als so tollen Menschen in meinem Leben zu haben!“ Für Thomas dürften Floris aktuelle Bekenntnisse ein Stich ins Herz sein. Denn natürlich weiß er, dass das Porträt seiner Liebsten noch immer die Schulter ihres Ex-Freundes ziert. Und dort auch für alle Ewigkeit bleiben soll, wie Flori selbst betont. „Wir beide, wir hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das ist immer ein Teil meines Lebens, und ich werde das Tattoo weiter voller Stolz tragen“. Und im Herzen wohl die Hoffnung, vielleicht auch die echte Helene irgendwann wieder im Arm halten zu können…

