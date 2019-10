Reddit this

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Heimliche Treffen! Es geschah in München und auf Mallorca

Auch wenn Schlagersängerin Helene Fischer (35) und TV-Moderator Florian Silbereisen (38) zurzeit getrennte Wege gehen – in ihrer Liebesgeschichte ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen.

Das Schicksal scheint mit und noch etwas vorzuhaben. Zumindest berichtet "Neue Post" von heimlichen Treffen der beiden auf Mallorca und in München. Und es zeichnet sich immer mehr ab, dass sie voneinander gar nicht loskommen können!

Wer jemals zehn Jahre mit einem Partner zusammen war, wird wissen, warum es zwischen Helene und Florian noch längst nicht aus ist: Ganz einfach, weil sich die Bande einer großen Liebe eben nicht so einfach kappen lassen. Nach zehn Jahren sind Paare meist so miteinander verwachsen, dass sich die Gemeinsamkeiten wohl nie ganz entflechten lassen. Und selbst wenn es einen neuen Partner gibt, bleibt dem alten der feste Platz im Herzen noch lange erhalten.

Dass dies bei Helene und ihm nicht anders ist, hat Florian ganz unverblümt eingestanden. Er sagte: „Auch wenn viele das nicht glauben wollen: Wir sind und bleiben beste Freunde. Wir sind als Freunde mittlerweile sogar noch enger zusammengewachsen.“

Helene und Florian komme nicht voneinander los

Hört man sich unter Helenes und Florians Freunden und Bekannten um, erfährt man zudem, dass die beiden fast täglich telefonieren und dass Helene auf Florians Ratschläge sehr großen Wert legt. Weiter heißt es, dass sie sich gelegentlich in München zum Essen verabredet haben sollen und dass es jüngst auf Mallorca eine heimliche Begegnung gegeben habe.

Was nun auch immer dran ist an den Informationen über diese geheimen Treffen – belegt ist, dass weder Helene Fischer noch Florian Silbereisen die Beziehung zueinander abbrechen wollen.

Helene Fischer: Ihr großer Traum ist zerplatzt!

Und dafür gibt es noch einen weiteren, gewichtigen Grund: Florian hat mit Helene noch große Karrierepläne! So viel hat er schon durchblicken lassen: „Wir möchten irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame -Show präsentieren. Diesen Traum konnten wir in den vergangen Jahren leider noch nicht verwirklichen.“

Liebesbande, die nicht so einfach gekappt werden können, häufige Telefonate, gelegentliche Treffen und gemeinsame berufliche Pläne – es gibt viele Anzeichen dafür, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen noch sehr lange miteinander in Verbindung bleiben werden. Und wer das Leben kennt, der weiß, dass Gelegenheit auch Liebe macht. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Paar nach einer Phase der Trennung wieder zusammenfindet und im zweiten Anlauf das gemeinsame Liebesglück dann noch viel größer ist!

