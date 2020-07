Helene Fischer und Florian Silbereisen: Heimliches Liebes-Comeback? Vertrauter kennt romantische Wahrheit

"Versuch’s noch mal mit mir!“ „Ich lieb’ dich, verdammt nochmal!“ Florian Silbereisen (38) seufzt förmlich die Zeilen seines neuen Hits. Es klingt fast wie ein verzweifelter Hilfeschrei. Und nicht nur viele seiner Fans glauben fest daran: Mit diesen ergreifenden Worten will er nur eine Einzige erreichen: Ex-Freundin Helene Fischer (35)!

Seit der Trennung Ende 2018 haben sich die beiden nicht nur nie aus den Augen verloren – nach zehn Jahren Beziehung sind sie auch immer noch so eng miteinander verbandelt, dass Florian bei Helene bis heute noch einen Teil seiner Klamotten untergebracht hat. Sie telefonieren regelmäßig, schwärmen in den höchsten Tönen voneinander – es scheint, als würde kein Blatt Papier zwischen die beiden passen. „Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer“, erklärt Florian. „Helene ist die Beste!“

Wie nun durchsickerte, sind sich die zwei wohl auch räumlich nähergekommen: Sie wird immer häufiger am österreichischen Attersee gesehen – nur wenige Kilometer von Floris schicker Villa nahe Salzburg entfernt. Angeblich soll sie sich dort nach einem verwunschenen Liebesnest umschauen – auch wenn sie gleichzeitig in der bayerischen Ammersee-Region eine noble Luxusvilla baut. Will sie sich dort den Wunsch nach einer eigenen Familie erfüllen?

Helene und Florian kommen sich wieder näher

Thomas Anders (57), der neue Duettpartner von Florian (beide stehen mit ihrer CD „Das Album“ ganz oben in den Charts) scheint mehr zu wissen: „Ich bin seit 20 Jahren verheiratet und habe einen 18-jährigen Sohn. Diese spannende Reise hat Florian noch vor sich.“ Oha, das klingt fast so, als ob es gar nicht mehr lange dauern würde, bis es soweit ist. „Wer weiß heute, was morgen passiert?“, scherzt Florian.