Helene Fischer & Florian Silbereisen: Ihr gemeinsames Leid hat sie wieder vereint

Das Schicksal kann so grausam sein. Gerade hatte Florian Silbereisen (41) schlimme Ängste um seinen Vater Franz (74) ausstehen müssen. Und nun weint er auch noch bittere Tränen um seine Mutter Helga (71)! Tragödien, die den sonst so fröhlichen Moderator in seinen Grundfesten erschüttern. Wie gut, dass es Helene Fischer (38) gibt! Denn nur die Liebe seines Lebens kann ihn jetzt noch trösten ...