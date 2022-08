Helene Fischer & Florian Silbereisen: Ihr Liebesfilm geht weiter

Es war die Schlager-Party des Sommers. Dass die vielen Stars, die Moderator Florian Silbereisen zusammengetrommelt hatte, dabei eher eine Nebenrolle spielten, lag natürlich vor allem an ihr: Schlagerqueen Helene Fischer feierte an der Seite ihres Ex das heiß ersehnte Comeback nach privater Auszeit und Babypause. Heiß ersehnt nicht nur von Millionen Fans, die es kaum erwarten konnten, ihr Idol endlich wieder live zu erleben. Sondern auch von Flori, der nach seinem bitteren "DSDS“-Rausschmiss schon Tage vorher regelrecht übersprudelte vor freudiger Erregung. "Ich kann schon jetzt versprechen, dass ihr Auftritt ein Höhepunkt der Sendung sein wird", verkündete er aufgekratzt – und fieberte dann auch während der Show unverhohlen diesem Höhepunkt entgegen. Und konnte seine Gefühle nicht mehr verbergen, als es spätabends endlich so weit war: Strahlend und tief dekolletiert betrat Helene unter ekstatischem Jubel des Publikums die Bühne und sang ihren neuen Song "Liebe ist ein Tanz". Ihr Outfit: supersexy. Von Babypfunden keine Spur! Flori war sichtlich hin und weg, er begrüßte seine Ex wie frisch verliebt, und dann lagen die beiden Schlager-Stars einander in den Armen, hatten für den Rest des Abends nur noch Augen füreinander. Es schien plötzlich alles so wie früher...