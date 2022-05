Helene Fischer & Florian Silbereisen: Ihre Gefühle sind wieder da

"Wenn ein Paar gerade Eltern geworden ist, ist der Alltag oft eine Herausforderung. Denn der unbändigen Freude im Kreißsaal folgt zu Hause die Ernüchterung darüber, wie anstrengend das Leben mit Baby ist", sagt der Psychologe Arnd Stein laut "Neue Post". "Manch einer sehnt sich in dieser Phase zurück in eine Zeit vor der Geburt, als alles noch so leicht und unbeschwert war."

Leicht und unbeschwert – so war es in der Zeit mit Florian. Zusammen haben Helene und er wunderschöne Urlaube verbracht, gemeinsam Feiern besucht, wie das Oktoberfest in München. Unzählige Male konnten sie sich der Romantik hingeben und einfach den Moment genießen. Mit Thomas ist das jetzt nicht mehr so leicht. "Da müssen Eltern schon viel dafür tun und sich Freiräume schaffen, in denen sie nur Liebespaar sein können", so Arnd Stein.

Wie leicht war das alles, als Helene noch mit Flori zusammen war. Ihre Liebe war eine ganz besondere – und so ist es jetzt auch ihre Freundschaft. Gerade in schweren Zeiten können die beiden aufeinander zählen.

Und im Moment braucht Florian seine gute Freundin so sehr! Denn sein Kollege Jan Smit (36) hat ihm eine große Enttäuschung beschert. Mit ihm und Christoff De Bolle (45) gründete Florian Silbereisen die Band Klubbb3. Die Männer machten tolle Musik und hielten fest zusammen. Damit ist Schluss! Jan will nicht mehr mitmachen. "Ich war viel weg von zu Hause, hatte keine Zeit mehr für Freunde und Familie, Frau und Kinder. Wenn man die Balance wiederherstellt, so wie jetzt, ist es schöner", sagt der Holländer.

Florian hat Klubbb3 viel bedeutet. So viel, dass er sich sogar das Bandlogo auf den Arm tätowieren ließ! "Wenn ein Mensch sich ein Tattoo stechen lässt, geht er davon aus, dass diese Liebe für die Ewigkeit ist", meint Arnd Stein. Auch von Helene hat Flori ein Tattoo am linken Oberarm. Ist sie die Person, bei der er jetzt sein Herz ausschüttet? Sie ist die, die ihm Kraft schenken kann. Doch sobald sie das Telefon auflegt, ist da wieder Thomas. Helene steht zwischen zwei Männern. Sie muss sich entscheiden – wonach verlangt ihr Herz?