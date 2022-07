Helene Fischer & Florian Silbereisen: Ihre Herzen haben wieder zueinander gefunden

Die frohe Kunde kam zur rechten Zeit – denn so langsam breitete sich Unmut unter den treuen Anhängern der Schlager-Queen aus. Die warten schließlich schon lange darauf, ihre Ikone endlich wieder mal live erleben zu können. Doch Helene geizte während ihrer fast vierjährigen Auszeit mit persönlichen Botschaften an ihre Verehrer, die doch einfach nur auf das ein oder andere Lebenszeichen hofften. Dass man sich die Aufmerksamkeit der Sängerin, die ihr Privatleben extrem abschirmt, durchaus erkaufen kann, sofern der Kontostand das hergibt, ließ den Frust-Level der enttäuschten Fans noch mal ordentlich ansteigen. Als bekannt wurde, dass Schrauben-Milliardär Reinhold Würth (87) sich und seinen Mitarbeitern einen großen Wunsch erfüllte und Helene als Star-Gast für die Feier zu seinem 75. Firmenjubiläum engagierte, überschlugen sich die bitteren Kommentare im Netz. "Helene ist zum Luxus geworden", las man da, oder: "Die Frau kannste für alles buchen." Tatsächlich trat Helene während ihrer Auszeit mehrfach vor handverlesenen Gästen auf und soll laut Insidern für solche privaten Auftritte rund 700.000 Euro kassieren …

Doch nach der sensationellen Wiedervereinigung mit ihrem Ex dürfte jeder Anflug von Ärger sich in Luft auflösen. Florian Silbereisen holt seine große Lebens-Liebe zurück auf die TV-Bühne, steht ihr am 23. Juli bei ihrem ersten Fernsehauftritt als Mama vor Millionen-Publikum zur Seite. Ganz heimlich hätten sie das Ganze zusammen geplant, verrät Flori in "Bild" und schwärmt überschwänglich: "Es wird eine ganz besondere Show." Die heimliche Vorbereitung, von der Florian spricht: Große Gefühle sind da garantiert, schließlich erinnern wir uns alle noch an die tränenreichen und emotionalen Auftritte der beiden, die auch nach der Trennung betonten, wie sehr sie sich einander noch verbunden fühlen: "Ich war und bleibe ihr größter Fan", säuselte Silbereisen sogar diesmal. Und nun sind sie sich durch die heimlichen Treffen zur Planung des Sensations-Comebacks so nahe gekommen wie seit Jahren nicht mehr, das dürfte für heftige Emotionen sorgen. Alte, schöne Erinnerungen werden wach, vor allem wohl bei Flori, der seiner Ex lange nachtrauerte, während Helene längst mit ihrer neuen kleinen Familie glücklich ist. Dass er nun wieder an ihrer Seite steht, könnte ein wundervoller Neuanfang für das einstige Traumpaar sein …