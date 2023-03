Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, das Herzklopfen ist zurück!

Eigentlich hat sich die Sängerin ja, seit der Trennung 2018, gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel ein neues Leben aufgebaut. Sie haben inzwischen eine kleine Tochter – Nala –, leben in einem Haus am Ammersee in Bayern. Und doch tauchen immer wieder dunkle Wolken auf. Thomas ist seit einiger Zeit wie vom Erdboden verschluckt, es gibt keine gemeinsamen Auftritte, keine öffentlichen Liebeserklärungen. Und auch das Haus am Ammersee scheint Helene kein Glück zu bringen. Probleme mit den Bauarbeiten, mit den Nachbarn, die Idylle entwickelt sich wohl immer mehr zum Albtraum. Wie könnte Helene dem nur entkommen? Wäre ein Neuanfang die Lösung?

In einem Interview verriet Helene auf jeden Fall Sensationelles! Als es um ihre Begeisterung für Österreich ging, gestand sie: "Also, wenn ich es mir noch mal aussuchen könnte, könnte ich mir auch gut vorstellen, hier zu leben." Es kann doch kein Zufall sein, dass sich ausgerechnet ihr Ex Flori in Österreich inzwischen ein wundervolles Zuhause geschaffen hat?! Nahe eines Sees hat er ein traumhaftes Haus, vielleicht wäre in Österreich auch für Helene alles unbeschwerter.

Dass die Sängerin und der Showmaster trotz Trennung nicht ohne einander können, wird immer wieder deutlich. "Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen", so Flori einmal. Sie treffen sich zum Kaffeetrinken, planen auch, eine gemeinsame TV-Show zu präsentieren. Wie schön wäre es, wenn sie dann auch räumlich wieder so nah zusammen wären. Und wer weiß, ob dann nicht auch ihre Herzen wieder zueinanderfinden. Und es nicht nur auf der Bühne ein Comeback gibt …