Helene Fischer und Florian Silbereisen: Jaa, in drei Monaten ist es soweit

Die Zeit der Trennung ist vorbei! Helene Fischer kehrt in Florians Arme zurück - und alle sollen es sehen! Bereits am 23. Juli wird sie in seiner Show "Das große Schlagercomeback 2022" auftreten - es ist das offizielle Ende ihrer Baby-Pause und eine spektakuläre Reunion mit ihrem Ex-Freund zugleich. Doch es kommt noch besser!