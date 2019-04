Helene Fischer und Florian Silbereisen: Jaa, romantische Versöhnung

Als neuer Kapitän auf dem „Traumschiff“ schippert gerade tausende Kilometer von der Heimat entfernt über die Meere. Ob er so weit entfernt auch manchmal an (34), seine große Liebe, denkt? Obwohl er zurzeit Tausende Kilometer von ihr entfernt ist, schlägt sein Herz jede Sekunde sicher auch für sie. Es ist die Sensation im Liebes-Chaos der letzten Monate. Denn egal, was alle dachten: Helene und Florian gehören für immer zusammen!

Natürlich waren die vergangenen Wochen für beide nicht leicht. Nach zehn Jahren hat Helene Fischer einen Schlussstrich gezogen. Und Florian litt. „Eine Trennung ist immer traurig“, schrieb er uns damals. Vor allem, weil seine Liebste ihr Herz an einen anderen verschenkte: (34), Akrobat, Tänzer, Model. Doch trotz aller verletzten Gefühle bewahrte Florian Haltung. „Thomas ist ein toller Kerl, ich wünsche ihnen Glück!“, schrieb er – und lud Helene kurz darauf in seine Sendung ein. Er macht nur gute Miene zum bösen Spiel, dachten da viele. Und: Sie hat ihm das Herz gebrochen – jetzt tun sie so, als wären sie immer noch Freunde! Weil sie berühmt sind und ihr Gesicht wahren müssen?

Helene und Florian sind immer noch verbunden

Und ja, so etwas gibt es. Aber bei Helene Fischer und Florian Silbereisen sit das tatsächlich schwer vorstellbar. Zehn Jahre waren sie unzertrennlich. Helene seine Seelenverwandte. Florian ihr Anker in rauer See. So vieles haben sie miteinander erlebt. Das hinterlässt Spuren. Und auch eine kurzzeitige Trennung kann daran nichts ändern.

Helene Fischer: Gefährliches Liebes-Chaos! Dieser Entschluss ändert alles

„Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ein Leben ohne Helene könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen“, sagt Florian. Und sie beteuert: „Nichts und niemand kann unserschüttern!“ Sie trennten sich und sie versöhnten sich. Liebe verbindet die beiden immer noch. Eine Liebe, die Florian mit sich trägt, auch auf dem „Traumschiff“, weit entfernt von Helene. Und wenn aus Liebe Freundschaft werden kann, kann aus Freundschaft auch wieder die große Liebe werden.