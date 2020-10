Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, sie ist zurück in Floris Armen!

Wie nun durch den "MRD" berichtet wird, ist Helene Fischer für den Publikumspreis "Goldene Henne" nominiert. So heißt es auf der Homepage des Senders: "Die 'Helene Fischer Show' erreicht Quoten, die andere Sender neidisch werden lassen. Am 1. Weihnachtsfeiertag 2019 konnte Helene Fischer noch mal mehr Zuschauer gewinnen: 5,92 Millionen verfolgten die dreistündige Show, darunter immer mehr Jüngere. Rekord." Wow! Was für Hammer-News! Doch damit nicht genug! Auch Florian Silbereisen ist an dem Abend mit von der Partie, da er ebenfalls eine Nominierung erhalten hat. Ob die beiden wohl gemeinsam Arm in Arm über den roten Teppich schreiten werden? Wir können gespannt sein...