Helene Fischer und Florian Silbereisen: Jaa, sie sind wieder glücklich!

Reddit this

Was für ein Start ins neue Jahr! Bei (35) und Florian Silbereisen (38) läuft es einfach blendend. Trennung, Herzschmerz, Liebeskummer? Davon kann keine Rede mehr sein. Mit dieser Freuden-Botschaft hat vielleicht keiner mehr gerechnet. Aber ihr Glück ist wieder perfekt!

Helene Fischer und Florian Silbereisen können das Leben wieder gemeinsam genießen. Ein Jahr nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Trennung schweben die beiden gerade zusammen auf Wolke sieben. Ein süßer Triumph über alle Neider und Gegenspieler, den sie nun gemeinsam voll auskosten können. Denn ihre Beziehung ist einfach perfekt. „Wir haben uns in all den Jahren immer gegenseitig die Daumen gedrückt. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern“, gestand Florian gerade. Der fährt als neuer „Traumschiff“-Kapitän eine Rekord-Quote nach der anderen ein. 7,8 Millionen sahen die Neujahrs-Folge – die beste Zuschauerzahl für das „Traumschiff“ seit 2014! Ein süßer Triumph für den Moderator, der vorab von vielen Schauspiel-Kollegen heftig kritisiert wurde.

Zwischen Helene und Florian passt kein Blatt

Logisch, dass ihm seine Helene zu dem Erfolg gratulierte: „Natürlich. Genauso wie ich ihr zu ihrer fantastischen Show am ersten Weihnachtstag gratuliert habe!“ Denn auch Helene startete zum Jahresausklang nach diversen Flops (mit dem Video zu „See You Again“ aus dem Kinofilm „Traumfabrik“ und der schwachen -Ausstrahlung ihrer Konzert-Tour im ) wieder voll durch. Ihre Weihnachts-Show im zog 5,92 Millionen vor den Bildschirm, eine persönliche Bestmarke für die schöne Helene. Und als Krönung wurde ihr „Farbenspiel“-Album offiziell als erfolgreichste Platte des vergangenen Jahrzehnts ausgezeichnet!

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Juhu! Ihr Comeback steht kurz bevor!

Gründe genug also für Helene und Flori, zusammen zu feiern. Und der Rest könnte sich bei so viel gemeinsamem Glück von ganz alleine ergeben...