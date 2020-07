Helene Fischer & Florian Silbereisen: Juhu! Das haben sich ihre Fans so lange gewünscht

Am 25. Juli kommen alle Schlager-Fans auf ihre Kosten! Florian Silbereisen feiert nämlich an dem Tag in der "ARD" die "Schlager, Stars und Sterne - die Sommerparty" und soll dafür wieder ein paar hochkarätige Gäste eingeladen haben. Doch obwohl vor so einem großen Ereignis meist alle Show-Acts schon feststehen, hüllen sich die Produzenten diesmal in Schweigen. Für alle Schlager Fans ein eindeutiges Zeichen: Helene Fischer muss mit von der Partie sein!