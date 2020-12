Helene Fischer & Florian Silbereisen: Juhuu, jetzt ist es raus!

Wie via Instagram deutlich wird, gerät die Community von Florian immer noch aus dem Häuschen, sobald der irgendwo gemeinsam mit Helene zu sehen ist. So kommentieren seine treuen Follower ein Bild, welches Flori im Rahmen von "Ein Herz für Kinder" geteilt hat, mit liebevollen Worten wie: "Wir freuen uns mega auf dich und Helene. Das wird ein grandioser Abend" sowie "Wird geschaut. Endlich wieder meine Idole in der gleichen Sendung." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...