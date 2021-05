Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebe, Hochzeit, Baby-Glück

Schließlich – und da sind sie sicher – lieben sich die Schlagerkönigin und der Entertainer noch immer! Eine Liebe, die im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Erst kürzlich versprach Florian, sein Helene-Tattoo niemals entfernen zu lassen: "Jeder weiß, dass ich mit dieser Frau zehn tolle Jahre hatte", lobte er die Beziehung mit seiner Verflossenen laut "Freizeitwoche". Und weiter: "Sie ist mit Abstand die Perfekteste!" Außerdem gab er zu, dass nicht nur sein Herz, sondern auch persönliche Dinge bei seiner Ex-Partnerin geblieben sind: "Meine Kisten stehen zum Teil noch bei ihr Zuhause." Auch die Sängerin hält an ihrem Flori fest und schwärmt: "Ich bin so dankbar, weiterhin dich als so tollen Menschen in meinem Leben zu haben!"

Nein, das klingt nicht nach abgeschlossener Liebe! Es scheint vielmehr, als dürften Fans weiter hoffen, das einstige Traumpaar bald wieder vereint zu sehen. Das große Familienglück – sie würden es den zwei von Herzen gönnen. Letztlich auch, weil Helene stets bekräftigte: "Ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen!" Warum also nicht mit dem Mann, mit dem sie zehn tolle Jahr verbracht hat – das wäre doch so toll!