Liebe am Arbeitsplatz? Kommt vor. nd zwar unabhängig von der Branche - Musikstars machen da keine Ausnahme. Florian Silbereisens neuer Job ist der des "Traumschiff"-Kapitäns. Möglich, dass er bald jemanden an Bord begrüßen darf, der ihm immer noch sehr viel bedeutet: .

Diese war bereits 2013 mit von der Partie, spielte damals die Reiseleiterin Franziska Stein. Das wäre entzückt, die Schlagerkönigin erneut auf hoher See begrüßen zu dürfen. "Wenn Helene Fischer das möchte, kann sie gern wieder zu uns aufs 'Traumschiff' kommen", sagte eine Sprecherin. Die Chemie, die immer noch zwischen Helene und Florian herrscht, könnte den Bildschirm zum Glühen bringen. Und vielleicht auch zu einem privaten Liebes-Comeback führen?

Finden Helene und Florian wieder zusammen?

Dass die beiden füreinander bestimmt sind, sieht auch ein guter Freund von so: Schlagersänger Kurt Elsasser. Er sagt: "Sie passen so gut zusammen, sind beide erfolgreich, sie ergänzen sich super." Der Musier glaubt fest daran, dass sie noch mal zusammenkommen. "Man soll niemals nie sagen. Manchmal muss man sich erst trennen, braucht eine gewisse Distanz, damit man wieder klar sieht, klar erkennt, dass man eigentlich zusammengehört, den anderen nicht verlieren will, den anderen vermisst." Das Ex-Paar könnte feststellen, dass die Trennung ein Fehler war. "Das würde mich sehr freuen, vor allem für Florian."

Es ist kein Geheimnis, dass Florian Silbereisen und Helene Fischer noch immer sehr aneinander hängen. GErade waren sie zusammen auf Mallorca. Er hatte seine Ex zu einem Auftritt auf der Baleareninsel überredet. Und Flori meinte begeistert: "Sie ist eine Wahnsinns-Frau." Dann küssten und umarmten sich die beiden lang und innig.

Auf dem "Traumschiff" hat er vielleicht bald schon wieder die Chance dazu...