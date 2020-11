Helene Fischer und Florian Silbereisen: Liebes-Sensation! Böse Überraschung für ihren Thomas

Viele Fans waren zutiefst gerührt, als Florian Silbereisen (39) nach der Trennung von Helene Fischer (36) 2018 tapfer meinte: „Ein Leben ohne sie kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.“ Jetzt steht fest: Das muss er nicht. Denn beide haben mehr Kontakt, als sie offiziell zugeben wollen. Es ist eine kleine Sensation!

15 Jahre ist es her, dass Helene Fischer zum ersten Mal vor einem großen Fernsehpublikum auftrat. Gastgeber im „Hochzeitsfest der Volksmusik“ 2005 war kein Geringerer als Florian Silbereisen! Seitdem hat das Goldkehlchen eine unglaubliche Karriere hingelegt. Da ist es eine Ehre für Flori, dieses Jubiläum zu feiern und auf ihren Werdegang zurückzublicken. Am 13. November lief im MDR die Show „Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene!“, in der er ihre Laufbahn noch einmal Revue passieren ließ.

Helene und Florian kommen sich wieder näher

Was hinter den TV-Kulissen passierte und kein Zuschauer sah: Helene Fischer hat bei der Vorbereitung der Sendung eng mit ihrem Ex zusammengearbeitet. Denn sie ist eine absolute Perfektionistin und bis zu den Details in die Vorbereitung ihrer Shows involviert. Erst kürzlich sagte die schöne Blondine in einem Interview: „Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass ich die Highlights auswähle.“ Es ist eine Nachricht, die die Herzen ihrer Anhänger elektrisiert. Denn bei der gemeinsamen Arbeit könnten beide auch die Gefühle füreinander wiederentdeckt haben...