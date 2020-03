Helene Fischer und Florian Silbereisen: Liebes-Wende! Insider lüftet romantisches Geheimnis

Reddit this

Für das einstige Traumpaar Helene Fischer und Florian Silbereisen hat sich in den letzten Monaten vieles geändert - doch ihre Gefühle sind noch immer stark...

Manchmal muss erst etwas zu Ende gehen, damit man wieder klar sieht – und offen für Neues wird. Diese Erfahrung machten auch (35) und (38). Ende 2018 trennten sich die beiden nach 10 Jahren. Das Entsetzen darüber, dass diese Liebe keinen Bestand hatte, war groß bei den Fans. Doch jetzt, gut ein Jahr später, ist klar, dass es für Helene und Flori eine Liebes-Wende gab.

Einer, der beide gut kennt, ist Sänger Ross Antony (45). Er verriet: Die beiden verstehen sich nach wie vor „super“! Er ist sich sicher, dass die beiden in der Zukunft gemeinsame Pläne haben… Denn Helene und Flori hegen keinen Groll aufeinander, sie haben es geschafft, eine vertrauensvolle Freundschaft aufzubauen. Die Romantik ihrer vergangenen Beziehung konnten sie auf eine neue Ebene retten. Was ihnen keiner nehmen kann, sind die gemeinsamen Erinnerungen an zehn Jahre große Liebe. Das konnte nur gelingen, weil beide losgelassen haben – und dabei ihr Glück gefunden haben.

Helene und Florian sind wieder glücklich

Helene ist happy mit ihrem neuen PartnerThomas Seitel (35). Die Sängerin wirkte noch nie so entspannt wie jetzt. Sie hat dieses Jahr nur wenige Auftritte und genießt ihre Beziehung. Und Flori? Dem scheint es als Single gut zu gehen! Es passiert so viel Neues im Leben des Moderators, das ihm Freude macht! Als Kapitän des „Traumschiffs“ hat er einen Job, um den ihn so mancher beneidet.

Und: Er hat sich eine herrliche Villa in Österreich gekauft. Dort soll ihn schon häufiger eine geheimnisvolle Blondine, die von Weitem Helene gleicht, besucht haben. Sein Lebensgefühl derzeit? „Einfach nur großartig“, strahlt er. Fazit: An diesen beiden kann man wunderbar sehen, dass aus einer großen Liebe auch eine großartige Freundschaft werden kann.

