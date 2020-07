Helene Fischer und Florian Silbereisen: Neu-Anfang nach der Krise!

Liegen sich Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38) schon bald wieder glücklich in den Armen? Vieles deutet darauf hin. Denn obwohl damit keiner mehr gerechnet hat, wagen sie einen Neu-Anfang nach der Krise!

Ja, es geht wieder weiter mit den beiden! Die Rückschläge und Schreckens-Nachrichten der vergangenen Monate sind passé, jetzt blicken die Schlager-Königin und der Moderator voller Zuversicht in die Zukunft. Und die könnte für beide ein wahres Feuerwerk der Gefühle bereit halten. Denn: Florian dreht nicht nur wieder für die neuen „Traumschiff“-Folgen, die am 2. Weihnachtstag und am Neujahrstag im ZDF laufen – auch seine „Feste“-Sendungen im Ersten gehen weiter. Schon am 25. Juli kommt „Die Sommerparty – Schlager, Stars & Sterne“. Und wie es aussieht, ist auch sein legendärer „Schlagerboom“ gesichert – entweder Ende Oktober oder Anfang November.

Helene und Florian haben große Pläne

Genau in dieser Live-Show aus der Dortmunder Westfalenhalle könnte es für Flori zur emotionalen Wiedervereinigung mit seiner Helene kommen. Denn die steckt, das kam gerade raus, mitten in den Vorbereitungen zu einem neuen Album. Eine Sensation nach der selbstauferlegten Schaffenspause und der Corona-Pandemie, die mehrere ihrer für 2020 geplanten Konzerte platzen lassen hat.