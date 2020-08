Helene Fischer und Florian Silbereisen: Neuanfang! Diese Bilder sprechen Bände

Auch die schöne Schlagerqueen kommt von ihrem Ex einfach nicht los. Jetzt hat sie angeblich ein Haus in Österreich besichtigt, das sie kaufen möchte – nur wenige Kilometer von Floris Anwesen entfernt. Außerdem ist sie fleißig am Arbeiten. Im Herbst soll ihr langersehntes neues Album erscheinen – mit einem Duett der beiden. Die Aufnahmen für das Lied sollen noch in diesem Sommer stattfinden. Dann treffen sie sich wieder – im Tonstudio. „Helene und ich sind kein Liebespaar mehr, doch wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne“, erklärte der sympathische Showmaster bereits kurz nach Bekanntwerden der Trennung. Finden sie durch ihre große Leidenschaft, die Musik, jetzt doch wieder zusammen? Es wäre so romantisch!