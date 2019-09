Reddit this

Rein geschäftlich betrachtet, war es keine gute Idee von (35), sich von (38) zu trennen. Denn seit die beiden kein Paar mehr sind, ist ihr Stern blasser geworden und Florians Karriere scheint einen Knick zu bekommen. Rein geschäftlich betrachtet, wäre es also wohl das Beste, wenn die beiden sich versöhnen würden. Denn zumindest für die Karriere brauchen sie einander sehr!

Werfen wir einen Blick zurück. Bis zur Trennung ging es für Helene und Florian nur nach oben: ausverkaufte Tourneen, Millionenhits, erfolgreiche Fernsehshows. Das Publikum konnte nicht genug bekommen von den beiden, es hätte endlos so weitergehen können.

Und jetzt? Jetzt passiert das vormals Undenkbare: Helene Fischers neue Single „See You Again“ floppte. Ihren Konzertfilm „Spürst Du das?“ wollten nur 2,8 Millionen Zuschauer sehen. Bei Beliebtheitsumfragen rutschte sie auf die hinteren Ränge.

Helene und Florian kamen nie voneinander los

Bei Florian indes sieht es nicht viel besser aus. Im Fernsehen ist er kaum noch präsent, von seiner Band Klubbb 3 hört man nicht viel und der Vorverkauf für seine „Schlagerfest XXL 2020“-Tournee läuft mäßig an.

Bei Florian kommt hinzu, dass Kollegen ihn kritisieren für eine -Rolle, die sie noch nicht einmal gesehen haben!

Es geht darum, dass der Showmaster in neuen Folgen der Serie „Traumschiff“ die Rolle des Kapitäns spielt. Obwohl diese Folgen erst im Dezember ausgestrahlt werden, meldeten sich wie Freddy Quinn (87) und Heide Keller (79) zu Wort und schimpften, dass Florian dieser Rolle nicht gewachsen sei. Ob sie das wohl auch gesagt hätten, als er noch mit Helene zusammen war und die beiden so beliebt waren wie sonst niemand in Deutschland?

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Im Internet feiern sie schon ihr Eltern-Glück

Die Liebe der beiden ist ja nie ganz erloschen. Und nun ist klar: Auch im Geschäft brauchen sie einander. Jeder auf sich gestellt sind Helene und Florian ausgezeichnete Unterhaltungskünstler – aber nur als Paar sind sie richtige Stars. Wäre das nicht ein Grund, über eine Versöhnung nachzudenken?

Traurige Bilder! Im Video seht ihr, wie sehr Florian Silbereisen unter der Trennung zu leiden scheint: