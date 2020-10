Helene Fischer & Florian Silbereisen: Wieder vereint? TV-Star packt aus!

Gestern Abend flimmerte die zweite Folge von "The Masked Singer" über die TV-Bildschirme. Besonders das Erdmännchen-Pärchen begeisterte mit ihrer Version von "A Whole New World" Jury und Zuschauer. Doch wer steckt unter den Masken?

Habt ihr die Folge verpasst? HIER könnt ihr sie nochmal bei Joyn streamen.*