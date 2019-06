Ja, sie wollten getrennte Wege gehen. Ja, die Liebe schien für immer verloschen. Doch jetzt gibt es sensationelle Neuigkeiten: Angeblich schmieden (34) und (37) gemeinsame Zukunftspläne. So jedenfalls erzählt es ein Vertrauter der Sängerin laut "Neue Post": „Bald gibt es eine große Überraschung. Obwohl sie eigentlich eine Auszeit geplant hat, steht sie bald wieder auf der Bühne! Und das nur für Florian!“ Angeblich, so meint er weiter, plant Helene einen sensationellen Auftritt in einer von Florians nächsten Sendungen. Seit Wochen soll sie deswegen schon im Tonstudio sein und an einem neuen Lied und Video arbeiten. „Einen Ausschnitt davon habe ich schon gesehen“, behauptet ihr Freund. "Neue Post" fragte beim Management der Sängerin nach. Und erhielt keine Antwort. Aber auch kein Dementi…

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind noch gut befreundet

„Wir haben uns zehn Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt …“, schrieb Helene Fischer nach ihrer Trennung von Florian. Erinnerungen, die immer im Herzen verankert bleiben.

Und wer weiß, vielleicht entdecken die beiden ja auch ihre Gefühle füreinander wieder neu, wenn sie wieder zusammen auf der Bühne stehen. Helene und Florian wären nicht das erste Paar, bei dem es im zweiten Anlauf für immer klappt.

Vielleicht merkt Helene bei der neuen Zusammenarbeit, dass sie ohne ihren Florian nicht leben kann. Dass er der Mann ist, der ihr Halt gibt. Beruflich jedenfalls ist er schon oft ihr Rückenwind gewesen: Den ersten -Auftritt feierte sie bei ihm in der Show genauso wie ihren letzten vor der großen Auszeit im Januar. Beruflich kommen sie nicht voneinander los. Und wie es scheint, privat auch nicht…

Die Musik verbindet Helene und Florian

Sie waren ein Traumpaar. Nicht nur abseits des Scheinwerferlichts, auch auf der Bühne. Beide einte die Leidenschaft zur Musik. Florian sagte nach der Trennung schon: „Wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren!“ Und vielleicht ist es ja diese Leidenschaft, die die beiden eines Tages auch privat wieder zusammenbringt.