Helene Fischer & Luis Fonsi: Enthüllt! Backstage-Bilder verraten die ganze Wahrheit

"Backstagemoments mit Luis Fonsi", schreibt Helene Fischer nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts und teilt dabei ganz besonderen Aufnahmen, die während der Dreharbeiten zu ihrem neusten Werk entstanden sind. Für ihre Fans definitiv ein wahrer Jubelgrund! So heißt es unter dem Clip: "Ganz große Liebe", "Kannst so stolz auf dich sein" sowie "So schön, dich strahlen zu sehen!" Wow! Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob Helene in der nächsten Zeit wohl noch mehr Material dieser Art mit ihren Anhängern teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...